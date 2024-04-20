Tesla отзовет почти 4 тысячи Cybertrucks из-за технической неисправности

Американская автомобильная компания Tesla может отозвать почти 4 тысячи машин Cybertrucks из-за технической неисправности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Напомним, что в прошлом году Tesla выпустила самый дешевый Cybertruck . Его цена составила всего 1500 долларов. Детальнее об автомобильной новинке можно узнать в материале РБК-Украина.
Мы также рассказывали, что компания провела эксперимент на пуленепробиваемость своего нового электропикапа Cybertruck.
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