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Tesla отзовет почти 4 тысячи Cybertrucks из-за технической неисправности

Фото: Tesla отзовет почти 4 тысячи Cybertrucks (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американская автомобильная компания Tesla может отозвать почти 4 тысячи машин Cybertrucks из-за технической неисправности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Напомним, что в прошлом году Tesla выпустила самый дешевый Cybertruck . Его цена составила всего 1500 долларов. Детальнее об автомобильной новинке можно узнать в материале РБК-Украина.

Мы также рассказывали, что компания провела эксперимент на пуленепробиваемость своего нового электропикапа Cybertruck.

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