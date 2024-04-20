Tesla відкличе майже 4 тисячі Cybertrucks через технічну несправність

Нагадаємо, що минулого року Tesla випустила найдешевший Cybertruck. Його ціна склала всього 1500 доларів. Детальніше про автомобільну новинку можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ми також розповідали, що компанія провела експеримент на куленепробивність свого нового електропікапа Cybertruck.

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