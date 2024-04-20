Tesla відкличе майже 4 тисячі Cybertrucks через технічну несправність

Американська автомобільна компанія Tesla може відкликати майже 4 тисячі машин Cybertrucks через технічну несправність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Нагадаємо, що минулого року Tesla випустила найдешевший Cybertruck. Його ціна склала всього 1500 доларів. Детальніше про автомобільну новинку можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Ми також розповідали, що компанія провела експеримент на куленепробивність свого нового електропікапа Cybertruck.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.