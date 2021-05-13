Tesla призупинила продаж авто за біткойни, після цього він впав на 17%

Американський виробник електромобілів Tesla призупинив продаж за біткоіни. Причина цього неекологічність способу отримання цієї криптовалюта.
Про це повідомив глава компанії Ілон Маск.
При цьому Маск зазначає, що криптовалюта - це ідея з "багатообіцяючим майбутнім".
"Tesla призупинила придбання автомобілів з використанням біткоіни. Ми стурбовані швидкозростаючим використанням викопного палива, особливо вугілля, яке володіє гіршими показниками шкідливих викидів, для Майнінг і операцій з біткойнов", - написав Маск.
У зв'язку з цим Tesla не буде продавати свої біткоіни і використовувати їх для операцій, поки видобуток криптовалюта не буде здійснюватися за допомогою стійких джерел енергії.
На тлі цього повідомлення вартість біткоіни впала більш ніж на 17%, до 46,2 тисяч доларів.
Раніше повідомлялося, що глава компаній Tesla і SpaseX Ілон Маск пожартував про криптовалюта Dogecoin, назвавши її "шахрайством". Після цього вона різко впала.
Нагадаємо, українські недержавні пенсійні фонди (НПФ) почали вкладати заощадження громадян у цінні папери іноземних компаній, які допущені до обігу на території України. Обсяги поки незначні.