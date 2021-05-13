Tesla призупинила продаж авто за біткойни, після цього він впав на 17%

При цьому Маск зазначає, що криптовалюта - це ідея з "багатообіцяючим майбутнім".



"Tesla призупинила придбання автомобілів з використанням біткоіни. Ми стурбовані швидкозростаючим використанням викопного палива, особливо вугілля, яке володіє гіршими показниками шкідливих викидів, для Майнінг і операцій з біткойнов", - написав Маск.

У зв'язку з цим Tesla не буде продавати свої біткоіни і використовувати їх для операцій, поки видобуток криптовалюта не буде здійснюватися за допомогою стійких джерел енергії.

На тлі цього повідомлення вартість біткоіни впала більш ніж на 17%, до 46,2 тисяч доларів.

