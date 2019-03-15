Tesla представила електричний кросовер Model Y

Tesla Model Y буде спочатку доступна за 47 тис. доларів

Американский автопроизводитель Tesla представил новый электрический кроссовер Model Y. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что презентация прошла в дизайн-студии Tesla в Хоторне, недалеко от Лос-Анджелеса. По словам гендиректора компании Илона Маска, сначала будет доступна версия с запасом хода 300 миль (482 км) по цене 47 тыс. долларов. Стандартная версия по цене 39 тыс. долларов с запасом хода 230 миль (370 км) будет доступна только в 2021 году. За дополнительную плату в автомобиль можно установить до 7 сидений.

Tesla Model Y будет полноприводным кроссовером с двумя независимыми электродвигателями, разгон до 100 км/ч составит 3,5 секунды. Предполагается, что автомобиль может использоваться при дожде, снеге, в грязи и на бездорожье.

Напомним, ранее акции Tesla подешевели на 8% на фоне решения о закрытии магазинов и сокращении персонала.

Отметим, Tesla намерена закрыть все свои розничные магазины и перейти к продажам электрокаров в режиме онлайн. Предполагается, что это позволит снизить стоимость автомобилей.