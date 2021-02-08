Tesla планує продавати свої автомобілі за біткойни

Компанія Tesla Inc заявила, що інвестувала близько 1,5 млрд доларів в біткойни. Компанія планує в найближчому майбутньому приймати криптовалюту в оплату за свої автомобілі та інші продукти.

Tesla оголосила, що це рішення є частиною широкої інвестиційної політики компанії і було спрямоване на диверсифікацію і максимізацію прибутку від грошових коштів.

Компанія повідомила, що відповідно до зміненої політики інвестувала в біткойни в цілому 1,5 млрд доларів і може "отримувати і зберігати цифрові активи час від часу або в довгостроковій перспективі".

Новина від компанії Ілона Маска змусила біткойн злетіти 8 лютого на 10% до 43 625 доларів - нового історичного максимуму.