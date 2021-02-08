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Tesla планує продавати свої автомобілі за біткойни

Новость на русском → Понеділок 08 лютого 2021 15:51
Tesla планує продавати свої автомобілі за біткойни Фото: Ілон Маск (tesla.com)
Автор: Олександр Білоус

Компанія Tesla Inc заявила, що інвестувала близько 1,5 млрд доларів в біткойни. Компанія планує в найближчому майбутньому приймати криптовалюту в оплату за свої автомобілі та інші продукти.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Tesla оголосила, що це рішення є частиною широкої інвестиційної політики компанії і було спрямоване на диверсифікацію і максимізацію прибутку від грошових коштів.

Компанія повідомила, що відповідно до зміненої політики інвестувала в біткойни в цілому 1,5 млрд доларів і може "отримувати і зберігати цифрові активи час від часу або в довгостроковій перспективі".

Новина від компанії Ілона Маска змусила біткойн злетіти 8 лютого на 10% до 43 625 доларів - нового історичного максимуму.

Біткойн виріс майже на 50% цього року після зростання більш ніж на 300% у 2020 році.

Morgan Stanley пов'язував ціновий ривок з великими вливаннями Федеральної резервної системи США та інших центробанків в економіку. На ціну криптовалюти впливають і новини про майбутні успіхи у подоланні пандемії коронавірусу з допомогою вакцин.

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