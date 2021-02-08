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Tesla планирует продавать свои автомобили за биткойны

Новина українською → Понедельник 08 февраля 2021 15:51
Tesla планирует продавать свои автомобили за биткойны Фото: Илон Маск (tesla.com)
Автор: Александр Белоус

Компания Tesla Inc заявила, что инвестировала около 1,5 млрд долларов в биткойны. Компания планирует в ближайшем будущем принимать криптовалюту в оплату за свои автомобили и другие продукты.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Tesla объявила, что это решение является частью широкой инвестиционной политики компании и было направлено на диверсификацию и максимизацию прибыли от денежных средств.

Компания сообщила, что в соответствии с измененной политикой инвестировала в биткойны в общей сложности 1,5 млрд долларов и может "приобретать и хранить цифровые активы время от времени или в долгосрочной перспективе".

Новость от компании Илона Маска заставила биткойн взлететь 8 февраля на 10% до 43 625 долларов - нового исторического максимума.

Биткойн вырос почти на 50% в этом году после роста более чем на 300% в 2020 году.

Morgan Stanley связывал ценовой рывок с крупными вливаниями Федеральной резервной системы США и других центробанков в экономику. На цену криптовалюты влияют и новости о грядущих успехах в преодолении пандемии коронавируса с помощью вакцин.

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