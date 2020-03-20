Tesla остановит производство электромобилей из-за коронавируса в США

Фото: компания Tesla (inventure.com.ua)

Производство на заводе Tesla будет остановлено 23 марта

Из-за быстрого распространения коронавируса в США главный исполнительный директор американского производителя электромобилей Tesla Inc Илон Маск объявил о приостановке работы завода компании в городе Фримонт, штат Калифония. Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, шесть округов Сан-Франциско, включая округ Аламида, объявили о запрете на работы всех предприятий, не являющихся жизненно важными. Эта мера призвана замедлить распространение коронавирусной инфекции. Из-за этого производство Tesla будет остановлено 23 марта к концу дня, при этом завод продолжит выполнять "базовые операции" в соответствии с указаниями властей.

Также компания прекратит работу своего завода по производству солнечных батарей в Нью-Йорке. Кроме того, ее предприятие Gigafactory в Неваде, а также сеть станций для зарядки аккумуляторов электромобилей продолжат функционировать.

Напомним, сегодня из-за пандемии коронавируса NASA приостановит создание космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс.