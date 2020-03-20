Коронавірус: NASA призупинить створення ракет для польотів на Місяць і Марс

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NASA переходить на четвертий етап внутрішньої системи реагування через коронавірусну інфекцію

Від сьогодні, через пандемію коронавірусу, NASA призупинить створення космічних кораблів Space Launch System (SLS) і Orion, які повинні полетіти на Місяць і Марс. Про це повідомляє генеральний директор NASA Джим Брайденстайн в своїй заяві, передає прес-служба NASA.

Як повідомляється, через поширення коронавірусу в районі виробництв, фактів самоізоляції і одного підтвердженого випадку серед персоналу, з 20 березня NASA переходить на четвертий етап внутрішньої системи реагування, що передбачає собою повний перехід на віддалені робочі контакти і скасування всіх поїздок співробітників, закриття всіх об'єктів агентства.

Також виробництво і тестування обладнання для SLS і Orion буде законсервовано.

Нагадаємо, через коронавірус співробітники Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) переходять на віддалену роботу. Як повідомляють, кілька співробітників NASA вже заразилися коронавірусом, через це були вжиті заходи для запобігання поширення коронавирусной інфекції.