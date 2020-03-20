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Коронавірус: NASA призупинить створення ракет для польотів на Місяць і Марс

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 08:47
Коронавірус: NASA призупинить створення ракет для польотів на Місяць і Марс
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

NASA переходить на четвертий етап внутрішньої системи реагування через коронавірусну інфекцію

Від сьогодні, через пандемію коронавірусу, NASA призупинить створення космічних кораблів Space Launch System (SLS) і Orion, які повинні полетіти на Місяць і Марс. Про це повідомляє генеральний директор NASA Джим Брайденстайн в своїй заяві, передає прес-служба NASA.

Як повідомляється, через поширення коронавірусу в районі виробництв, фактів самоізоляції і одного підтвердженого випадку серед персоналу, з 20 березня NASA переходить на четвертий етап внутрішньої системи реагування, що передбачає собою повний перехід на віддалені робочі контакти і скасування всіх поїздок співробітників, закриття всіх об'єктів агентства.

Також виробництво і тестування обладнання для SLS і Orion буде законсервовано.

Нагадаємо, через коронавірус співробітники Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору (NASA) переходять на віддалену роботу. Як повідомляють, кілька співробітників NASA вже заразилися коронавірусом, через це були вжиті заходи для запобігання поширення коронавирусной інфекції.

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