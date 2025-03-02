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Tesla оказалась в центре протестов из-за роли Маска в реформах Трампа

Фото: американский миллиардер Илон Маск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В США и Европе набирают обороты протесты против миллиардера Илона Маска. Демонстранты пикетируют салоны Tesla из-за его роли в реформах американского президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Демонстранты собрались в субботу в более 50 салонах Tesla по всей территории Соединенных Штатов, чтобы выразить протест против роли генерального директора Илона Маска в сокращении правительственных учреждений.

Протесты являются частью движения под названием "Tesla Takedown", которое имеет целью убедить "заинтересованных сторон" продать свои Tesla, сбросить акции компании и присоединиться к пикетам.

Алекс Винтер, актер и режиссер из Лос-Анджелеса, который является одним из главных организаторов протеста, сказал, что главной целью этого движения является заставить акционеров Tesla проголосовать за вотум недоверия Маску.

Заметим, что первый протест в рамках T "esla Takedown" состоялся 15 февраля после того, как Винтер поговорил с социологом и профессором Бостонского университета Джоан Донован, которая предложила протестовать против Tesla через Bluesky, альтернативу X Маска.

Роль Маска в правительственных сокращениях США

Напомним, что американский президент Дональд Трамп и Маск, который сейчас возглавляет Департамент эффективности правительства, пытаются сократить государственные расходы в администрации президента.

Стоит отметить, что роль Маска, как главы Департамента эффективности правительства подверглась критике с самого начала, в частности из-за предложений по выкупу федеральными служащими вместе с массовыми увольнениями, роспуска Агентства США по международному развитию и попытки получить доступ к чувствительным платежным системам.

РБК-Украина писало, что Департамент правительственной эффективности Маска возглавил усилия по ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID), основного механизма предоставления американской внешней помощи и критически важного инструмента "мягкой силы" США для завоевания влияния за рубежом.

В частности, Департамент также сократил расходы Минобразования США на более 900 млн долларов.

Отметим, что в рамках данной инициативы даже Пентагон объявил о сокращении 5400 рабочих мест.

Сейчас же известно, что движение "Tesla Takedown" набирает популярность не только в США, но и в других странах. В пятницу состоялся протест в Барселоне, а на эти выходные были запланированы три протеста в Лондоне, Лиссабоне (Португалия) и Рейкьявике (Исландия).

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