Tesla оказалась в центре протестов из-за роли Маска в реформах Трампа

В США и Европе набирают обороты протесты против миллиардера Илона Маска. Демонстранты пикетируют салоны Tesla из-за его роли в реформах американского президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Демонстранты собрались в субботу в более 50 салонах Tesla по всей территории Соединенных Штатов, чтобы выразить протест против роли генерального директора Илона Маска в сокращении правительственных учреждений.
Протесты являются частью движения под названием "Tesla Takedown", которое имеет целью убедить "заинтересованных сторон" продать свои Tesla, сбросить акции компании и присоединиться к пикетам.
Дилерский центр Tesla в Супериоре, CO. Люди разгорячены!!!#Musk @elonmusk #doge #teslaprotest #TeslaTakedown #Trump #Tesla pic.twitter.com/stTWw9SZC5- Ed O'Malley (@EdwardOMalley) 1 марта 2025 года
Алекс Винтер, актер и режиссер из Лос-Анджелеса, который является одним из главных организаторов протеста, сказал, что главной целью этого движения является заставить акционеров Tesla проголосовать за вотум недоверия Маску.
Заметим, что первый протест в рамках T "esla Takedown" состоялся 15 февраля после того, как Винтер поговорил с социологом и профессором Бостонского университета Джоан Донован, которая предложила протестовать против Tesla через Bluesky, альтернативу X Маска.
Напомним, что американский президент Дональд Трамп и Маск, который сейчас возглавляет Департамент эффективности правительства, пытаются сократить государственные расходы в администрации президента.
Стоит отметить, что роль Маска, как главы Департамента эффективности правительства подверглась критике с самого начала, в частности из-за предложений по выкупу федеральными служащими вместе с массовыми увольнениями, роспуска Агентства США по международному развитию и попытки получить доступ к чувствительным платежным системам.
РБК-Украина писало, что Департамент правительственной эффективности Маска возглавил усилия по ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID), основного механизма предоставления американской внешней помощи и критически важного инструмента "мягкой силы" США для завоевания влияния за рубежом.
В частности, Департамент также сократил расходы Минобразования США на более 900 млн долларов.
Отметим, что в рамках данной инициативы даже Пентагон объявил о сокращении 5400 рабочих мест.
Сейчас же известно, что движение "Tesla Takedown" набирает популярность не только в США, но и в других странах. В пятницу состоялся протест в Барселоне, а на эти выходные были запланированы три протеста в Лондоне, Лиссабоне (Португалия) и Рейкьявике (Исландия).
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