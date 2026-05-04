Tesla, мотоциклы и миллионы: полиция провела масштабные обыски у чиновников ТЦК

Нацполиция провела масштабные обыски у должностных лиц ТЦК по всей Украине и обнаружила незаконное обогащение и нарушения в декларациях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Правоохранители провели 44 обыска в 16 регионах - по местам жительства фигурантов, в служебных помещениях и транспортных средствах.
В рамках проверок изъяты автомобили, в том числе Tesla различных моделей, мотоциклы, наличные в национальной и иностранной валюте, а также документы, которые могут свидетельствовать о легализации незаконных доходов. Среди них - договор о получении безвозвратной денежной помощи на один миллион гривен.
По данным следствия, задокументированы факты незаконного обогащения и недостоверного декларирования на сумму почти 92 млн грн.
В частности, один из фигурантов - начальник районного ТЦК в Одессе - за время пребывания в должности приобрел активов на более 45 млн грн.
Также выявлены значительные расхождения в декларациях других должностных лиц. У одного из помощников начальника объединенного ТЦК разница между задекларированными и фактическими активами составляет около 10 млн грн, у бывшего офицера другого центра - более 6,6 млн грн.
Правоохранители проверяют деятельность как действующих, так и бывших должностных лиц ТЦК, которые, по данным следствия, могли использовать служебное положение для получения незаконных доходов.
Кроме того, в течение нескольких дней составлено более 150 административных протоколов по коррупционным статьям, в частности о нарушении финансового контроля, конфликта интересов и ограничений совместительства.
"Досудебное расследование продолжается. Проводятся дальнейшие мероприятия по сбору доказательной базы для объявления подозрений фигурантам уголовных производств", - подытожили в Нацполиции.
Напомним, 21 апреля СБУ задержала восьмерых представителей Пересипского ТЦК и одного участкового полицейского. По данным источников, фигуранты требовали 50 тысяч долларов.
В Одесском областном ТЦК и СП подтвердили задержание военнослужащих. В то же время в Сухопутных войсках обнародовали детали инцидента, однако впоследствии отредактировали сообщение, убрав упоминания о разбое и похищении 30 тысяч долларов.
На фоне этого скандала главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил начальника Одесского ТЦК, а также руководителя Пересыпского районного центра. Эти события произошли на фоне усиления внимания правоохранителей к возможным злоупотреблениям в системе ТЦК.