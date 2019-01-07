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Маск анонсував будівництво заводу Tesla в Китаї

Новини » Телеком & IT    07.01.2019 - 09:25
Маск анонсував будівництво заводу Tesla в Китаї
Фото: Ілон Маск (spacex.com)

Tesla планує випускати в Шанхаї на початковому етапі 250 тис. автомобілів на рік

Засновник Tesla Ілон Маск оголосив, що 7 січня в Шанхаї починається будівництва заводу з виробництва автомобілів Tesla. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Маска на своїй сторінці в Twitter.

"З нетерпінням чекаю сьогодні запуску будівництва заводу з виробництва Tesla в Шанхаї!" - написав Маск.

Це перший завод, який повністю належить іноземцю та перший для Tesla за межами США, відзначає Reuters. Tesla планує випускати на фабриці в Шанхаї на початковому етапі 250 тис. автомобілів на рік, зокрема, Tesla Model 3 і Tesla Model Y. Надалі річна потужність повинна буде становити 500 тис. автомобілів.

При цьому Маск зазначив, що Model S / X і більш дорогі версії Model 3 / Y як і раніше будуть вироблятися в США.

Нагадаємо, раніше Маск анонсував технологію, яка дозволить керувати за допомогою смартфона електромобілями Tesla, якщо ті будуть знаходитися в полі зору. Така можливість з'явиться в 2019 році.

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