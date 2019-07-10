Tesla готується наростити обсяги виробництва електромобілів

Американська компанія Tesla веде підготовку до нарощення виробництва електромобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Американський виробник електромобілів планує збільшити обсяги виробництва. Зокрема, про це йдеться у листі, який керівництво компанії розіслало своїм працівникам. Лист підписав президент автомобільного підрозділу Tesla Джером Гіллен.

"Хоча у цьому листі ми не можемо говорити більш конкретно, я знаю, що вам сподобаються нові зміни", - заявив він.

Після новин про підготовку збільшення обсягів виробництва акції Tesla зросли на 1%, хоча від початку 2019 акції компанії впали на 31%. Зазначається, що у другому кварталі 2019 року компанія побила власний рекорд за обсягами поставки електромобілів, вони зросли на 51,1% проти попереднього кварталу.

Нагадаємо, що засновник Tesla Ілон Макс анонсував будівництво заводу з виробництва електромобілів. Компанія планує на початковому етапі випускати близько 250 тис. авто на рік.

Варто відзначити, що в Україні на 58% зріс попит на електромобілі, а український автопарк поповнили більше 3 тисяч автомобілів.