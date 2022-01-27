Tesla за рік збільшила прибуток майже у вісім разів

"Американський виробник електромобілів Tesla Inc. зафіксував рекордний чистий прибуток за підсумками 2021 року, незважаючи на те, що підприємства компанії не працювали на повну потужність через проблеми в ланцюжках поставок", - пише видання.

Ці проблеми, як очікують в Tesla, збережуться до кінця 2022 року.

Як стало відомо, річний чистий прибуток виріс в 7,7 рази, до 5,52 млрд доларів в порівнянні з 721 млн доларів роком раніше. У 2020 році Tesla вперше вийшла на прибутковий рівень за підсумками року.

Виручка автовиробника в 2021 році збільшилася на 71%, до 53,8 млрд доларів, продажі автомобілів підскочили на 87%, до рекордних 936 тисяч машин.

"Наші підприємства працювали при неповному завантаженні протягом декількох кварталів, і основним обмежувальним фактором стали проблеми в ланцюжках поставок, які, ймовірно, збережуться до кінця 2022 року", - йдеться в листі Tesla до інвесторів.