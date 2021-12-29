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За смішною ціною. Ілон Маск продав ще 1,6 млн акцій Tesla

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Середа 29 грудня 2021 15:25
За смішною ціною. Ілон Маск продав ще 1,6 млн акцій Tesla Фото: Ілон Маск, засновник компаній SpaceX (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Підприємець Ілон Маск продав більше 900 тисяч акцій компанії Tesla за смішною ціною. Кожна з них коштувала трохи більше 6 долларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

В рамках опціону, Маск виставив на продаж 1,6 млн акцій Tesla за ціною 6,24 долара за кожну. Загалом було продано 934 090 акцій вартістю майже 1,02 млрд доларів.

Ще 8 листопада підприємець запустив опитування у своєму офіційному Twitter-акаунті. Він пообіцяв продати 10% акцій Tesla, якщо його підписники підтримують цю ідею. На той момент Маск володів 17% акцій (170,5 млн). Водночас вартість його частки в компанії оцінювалась як 200 млрд доларів, а ті самі 10% - як 21 млрд доларів.

Станом на сьогодні, Маск є найбагатшою людиною у світі, а його капітал становить більше 300 млрд доларів. Водночас Tesla стала шостою компанією в історії США, капіталізації якої становить більше трильйона доларів.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Ілон Маск досяг своєї мети на 2021 рік - продав 10 відсотків акцій Tesla.

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Tesla Илон Маск
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