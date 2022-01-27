Tesla за год увеличила прибыль почти в восемь раз

"Американский производитель электромобилей Tesla Inc. зафиксировал рекордную чистую прибыль по итогам 2021 года, несмотря на то, что предприятия компании не работали в полную мощность из-за проблем в цепочках поставок", - пишет издание.

Эти проблемы, как ожидают в Tesla, сохранятся до конца 2022 года.

Как стало известно, годовая чистая прибыль выросла в 7,7 раза, до 5,52 млрд долларов по сравнению с 721 млн долларов годом ранее. В 2020 году Tesla впервые вышла на прибыльный уровень по итогам года.

Выручка автопроизводителя в 2021 году увеличилась на 71%, до 53,8 млрд долларов, продажи автомобилей подскочили на 87%, до рекордных 936 тысяч машин.

"Наши предприятия работали при неполной загрузке в течение нескольких кварталов, и основным ограничительным фактором стали проблемы в цепочках поставок, которые, вероятно, сохранятся до конца 2022 года", - говорится в письме Tesla к инвесторам.