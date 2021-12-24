Південна Корея помилувала екс-президента, засуджену за корупцію на 22 роки

Про це пише РБК-Україна з посиланням на агентство "Ренхап".

69-річна екс-президент була включена в список з 3 094 одержувачів помилування, яких планується звільнити напередодні Нового року.

Відзначається, що рішення про амністію було прийнято з урахуванням погіршення її здоров'я. Пак Кин Хе в цьому році тричі потрапляла в лікарню у зв'язку з хронічними захворюваннями плеча і спини.

Пак Кин Хе була президентом з 2013 по 2017 роки. Її відсторонили від влади через звинувачення в корупції. У 2018 році екс-президента засудили до 30 років ув'язнення. У 2020 році термін знизили до 20 років. Ще два роки вона повинна була провести у в'язниці за вироком про незаконне втручання в процес висунення кандидатів правлячої на той момент консервативної партії "Сенурі". Пак Кин Хе пробула в ув'язненні чотири роки і дев'ять місяців.

При цьому інший колишній президент Південної Кореї Лі Мен Бак, який в даний час відбуває 17-річний тюремний термін за розтрату і хабарництво, був виключений зі списку осіб, що підлягають помилуванню.

Уряд заявив, що ці рішення прийняті як засіб подолання загальнонаціональної кризи, викликаної пандемією COVID-19, з метою подолання "сумної історії минулого і досягнення великої єдності серед людей".