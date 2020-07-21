Терорист заявив про поранення одного заручника у Луцьку

Терорист Максим Кривош заявив про незадовільний стан заручників у захопленому автобусі в Луцьку. За його словами, поранення отримала одна людина.

Про це він повідомив в ефірі одного з місцевих телеканалів.

На запитання журналіста про стан людей в автобусі, Кривош заявив, що "заручники в поганому стані".

"Повний автобус. Одна людина поранена, одна вагітна, одна дитина", - повідомив терорист.

Нагадаємо, раніше у результаті переговорів заручникам вдалося передати воду.

Також повідомлялося, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков сподівається "так чи інакше" вирішити ситуацію найближчим часом.

РБК-Україна стежить за розвитком ситуації у Луцьку, де озброєний чоловік з самого ранку утримує в заручниках близько 20 осіб.