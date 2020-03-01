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Кількість смертей від коронавірусу у світі наближається до 3 тисяч

Новини » Суспільство     01.03.2020 - 02:01
Кількість смертей від коронавірусу у світі наближається до 3 тисяч
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

На території Китаю зафіксовано 2835 смертей

Кількість смертей від коронавірусу у суботу 29 лютого зросла до 2932 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що на території Китаю зафіксовано 2835 смертей, а кількість інфікованих перевищила 80 тис. людей. Поза межами Китаю зафіксовано 2885 випадків інфікування.

Так, найбільша кількість смертей, після Китаю, зафіксована в Ірані - від коронавірусу померли 43 людини, тоді як заразилися 593

В Італії зафіксовано 1128 випадки інфікування - на 307 більше за попередню добу. Померли 29 людей.

В Японії кількість інфікованих зросла до 944 людей, а у Південній Кореї - до 3150.

У Великій Британії кількість випадків інфікування зросла до 23 осіб. В Іраку зареєстровано 13 випадків інфікування коронавірусом.

Про перші випадки виявлення вірусу заявили Катар та Еквадор.

Нагадаємо, у федеральній землі Північний Рейн - Вестфалія на заході Німеччини підтверджені чотири випадки зараження коронавірусом SARS-CoV-2 серед дітей.

РБК-Україна писало, що у США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19.

В Італії коронавірусом захворіли більше тисячі чоловік У Сінгапурі зросла кількість інфікованих коронавірусом
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