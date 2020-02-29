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У США зафіксували першу смерть від коронавірусу

Новини » Суспільство     29.02.2020 - 20:35
У США зафіксували першу смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (twitter.com ChuBailiang)

У суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусу

У США в суботу, 29 лютого, була зафіксована перша в країні смерть від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляють ABC News і The Daily Best з посиланням на Департамент охорони здоров'я штату Вашингтон.

При цьому інші подробиці в даний час не наводяться.

Додамо, що число підтверджених випадків захворювання коронавірусом на території США досягло більше 60 чоловік.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що в контексті боротьби з коронавірусом пріоритетом номер один є "здоров'я і безпеку американців". Трамп додав, що США витратять будь-які необхідні засоби на боротьбу з коронавірусом. Він зазначив, що його уряд, в якості одного із заходів, може припинити транспортне сполучення з Італією і Південною Кореєю, проте зараз для цього "невідповідний час".

Відзначимо, що Конгрес Сполучених Штатів розглядає можливість виділити від шести до восьми млрд доларів на боротьбу з поширенням коронавірусу Covid-19. Демократи і республіканці в Конгресі США зацікавлені досягти остаточної домовленості на початку наступного тижня, щоб встигнути провести всі голосування до весняних канікул.

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