Трамп назвав боротьбу з коронавірусом "пріоритетом номер один"

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

На боротьбу з вірусом витратять будь-які необхідні засоби

Президент США Дональд Трамп заявив, що в контексті боротьби з коронавірусом пріоритетом номер один є "здоров'я і безпека американців". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Трамп додав, що США витратять будь-які необхідні засоби на боротьбу з коронавірусом.

"Ми готові адаптуватися і готові робити все, що потрібно у міру поширення хвороби - якщо вона буде поширюватися", - сказав американський лідер.

Він зазначив, що його уряд, в якості одного із заходів, може припинити транспортне сполучення з Італією і Південною Кореєю, однак зараз для цього "невідповідний час".

"Ми взяли на ранньому етапі кілька дуже хороших рішень - рішень, які були висміяні в самому початку. Ми закрили наші кордони для рейсів, що прибувають з певних районів... уражених коронавірусом. І ми зробили це заздалегідь", - підкреслив президент США.

Трамп запевнив, що ризик зараження коронавірусом для американців "залишається дуже низьким". За його словами, на сьогоднішній день у США зафіксовано лише 15 випадків зараження коронавірусом, і майже у всіх випадках хворі вже йдуть на поправку.

Також Трамп заявив у середу, що віце-президент Майк Пенс буде призначений відповідальним за боротьбу з коронавірусом на рівні национальом.

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах кількість заражених коронавірусом збільшилася до 60 осіб.

РБК-Україна писало, що в середу Пентагон заявив Конгресу, що розглядає можливість додаткового фінансування для боротьби з поширенням коронавіруса.