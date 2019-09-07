ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На території РФ і окупованого Криму утримуються 110 українців, - Денісова

Новини » Суспільство    07.09.2019 - 21:15
На території РФ і окупованого Криму утримуються 110 українців, - Денісова
Фото: Людмила Денісова (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз українська влада працює над звільненням усіх українців

На території Росії і окупованого Криму залишаються понад 110 полонених українців. Про це повідомила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова, передає РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

За її словами, українська влада працює над звільненням усіх українців.

Нагадаємо, на території так званих Донецької та Луганської "народних республік" утримуються 227 громадян України.

Адвокат Микола Полозов заявив, що на території Російської Федерації і окупованого Криму незаконно утримують ще більше сотні українських громадян. За словами адвоката, російська влада продовжує утримувати понад 100 незаконно засуджених українців. Полозов висловив надію, що всі незаконно засуджені російськими властями українські громадяни будуть звільнені у рамках подальшого виконання мінських угод.

РБК-Україна писало, що в Мінську під час зустрічі контактної групи планують обговорити можливість обміну полоненими між Україною і Російською Федерацією у форматі "всіх на всіх". Перспективу обміну можуть обговорити 18 вересня. Крім того, під час зустрічі обговорюватиметься питання остаточного розведення сил і засобів у зонах на лінії зіткнення в Петровському і Золотом.

Українських моряків звільнили під особисту поруку Денісової, - адвокат Денисова назвала ім'я майбутнього мовного омбудсмена
Новини України Денисова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся