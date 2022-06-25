В окупованому Сватовому горить склад бойовиків, - ЗМІ
У місті Сватове, яке знаходиться під окупацією бойовиків "ЛНР", горить склад. На території заводу лунають вибухи, схожі на розрив боєпрепасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".
Як повідомляється, вночі в районі складу був "приліт", після чого виникла пожежа і вибухи, схожі на розрив боєкомплекту.
Пожежа тривала до самого ранку.
При цьому офіційних заяв щодо удару по ворожому об'єкту з боку українського командування не було. Інформацію про пожежу також опублікував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Нагадаємо, російські війська намагаються оточити українське угруповання сил у Лисичанську Луганської області.
Також, за словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, ЗСУ відступили із Золотого та Гірського (Луганська область) майже без втрат.
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