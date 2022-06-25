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В окупованому Сватовому горить склад бойовиків, - ЗМІ

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Луганськ, Субота 25 червня 2022 13:30
В окупованому Сватовому горить склад бойовиків, - ЗМІ Фото: пожежа в окупованому Сватовому (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Руслан Гаращенко

У місті Сватове, яке знаходиться під окупацією бойовиків "ЛНР", горить склад. На території заводу лунають вибухи, схожі на розрив боєпрепасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Як повідомляється, вночі в районі складу був "приліт", після чого виникла пожежа і вибухи, схожі на розрив боєкомплекту.

Пожежа тривала до самого ранку.

При цьому офіційних заяв щодо удару по ворожому об'єкту з боку українського командування не було. Інформацію про пожежу також опублікував голова Луганської ОВА Сергій Гайдай з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Нагадаємо, російські війська намагаються оточити українське угруповання сил у Лисичанську Луганської області.

Також, за словами радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, ЗСУ відступили із Золотого та Гірського (Луганська область) майже без втрат.

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