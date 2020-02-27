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На території Одеської області скоро з'являться енергогенеруючі вітрові станції, - голова ОДА

Новини » Політика     27.02.2020 - 13:39
На території Одеської області скоро з'являться енергогенеруючі вітрові станції, - голова ОДА
Фото: Максим Куций (president.gov.ua)

За словами Куцого, ключовим питанням для області є інфраструктурні об'єкти

Одеська обласна державна адміністрація найближчим часом підпише меморандум щодо запуску великого інвестиційного проекту за участю бізнесу Німеччини щодо встановлення на території області енергогенеруючих вітрових станцій. Про це в інтерв'ю "Новому времени" заявив голова Одеської ОДА Максим Куций.

"Ми шукаємо інвестиції для амбітних проектів. Сподіваюся, найближчим часом підпишемо меморандум, і почнеться великий інвестиційний проект за участю бізнесу Німеччини - будемо встановлювати на території області енергогенеруючі вітрові станції. Масштаб інвестицій - близько 200 000 000 євро", - сказав Куций.

За його словами, ще одним ключовим питанням є інфраструктурні об'єкти, які ОДА планує реалізувати протягом 2020 року.

"На державному рівні виділено безпрецедентно великі кошти на будівництво доріг. Зокрема, на Одеську область - понад 900 млн гривень на дороги національного значення, і 670 млн гривень на дороги міжнародного значення", - зазначив Куций, додаючи, що додатково приблизно мільярд гривень буде спрямовано на міжнародні та державні дороги.

Крім того, Куций розповів про готовність області відкрити поромну переправу в бік Румунії.

"Переправа з боку України готова на сто відсотків - усі роботи закінчили ще в кінці листопада. Ми готові приймати пасажиропотік. Одночасно в Румунії є невеликі технічні та бюрократичні моменти, пов'язані з організацією роботи. Це взаємний двосторонній процес. Румунські партнери переконують, що відкриємо переправу в березні. Це перший контрольно-пропускний пункт, який з'єднає дві країни водним шляхом", - додав голова Одеської ОДА.

Щодо завдання президента провести аукціон з продажу інвесторам Одеського припортового заводу до кінця року, голова ОДА переконаний, що процес має позитивні тенденції.

"Люди на завод повертаються, динаміка повернення професійних фахівців дуже хороша. Одеський припортовий завод - стратегічний об'єкт національного масштабу. Протягом останніх двох місяців я двічі був на заводі й одним з останніх візитів був візит з делегацією потенційних інвесторів, які серйозно зацікавилися питанням придбання заводу", - підсумував Максим Куций.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Максима Куцого головою Одеської обласної державної адміністрації 11 жовтня 2019 року.

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