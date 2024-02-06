Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, - замглавы оборонного комитета Рады

Силовой метод только мешает разным мобилизационным мероприятиям и дискредитирует саму суть мобилизации. Это нужно прекратить, но нужны альтернативы.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал заместитель главы Комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

"Террор ТЦК на улицах дискредитировал идею мобилизации, снизил моральный дух общества и взорвал единство в государстве. Это должно быть прекращено как можно скорее", - сказал он.

По его словам, нужны реальные и эффективные альтернативы. "Над этим вопросом, в частности, мы сейчас и работаем", - отметил нардеп.

Как отмечается в материале, одной из "эффективных альтернатив" в Раде считают так называемую электронную повестку. По крайней мере, именно этот вариант обсуждают сегодня в процессе подготовки законопроекта о мобилизации. С одной стороны, эта инициатива сводит к нулю попытки сотрудников ТЦК проводить уличные рейды. С другой, отрицать факт получения повестки уже будет довольно тяжело.

Позиция Зеленского

Напомним, президент Владимир Зеленский назвал неприемлемыми силовые методы ТЦК во время мобилизации.

Он заявил, что случаи отлавливания призывников на улицах с применением силы не являются правильными.

"Они не должны это делать, поэтому я и попросил сделать законопроект, чтобы такого не было. Есть возможности цифровизации, мы можем решить этот вопрос современно", - добавил Зеленский.

Новый законопроект о мобилизации

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы.

Среди предложений правительство хочет, чтобы повестки военнообязанным направлялись через электронный кабинет призывника, а не явившимся ограничивали права.

Детальнее о новом законопроекте о мобилизации читайте в материале РБК-Украина.