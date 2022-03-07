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Тероборона Сумської області показала нову "колекцію" трофеїв від окупанта (фото)

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Сумська область, Понеділок 07 березня 2022 19:54
Тероборона Сумської області показала нову "колекцію" трофеїв від окупанта (фото) Фото: Тероборона Сумської області показала нові трофеї від окупанта (t.me/operativnoZSU)
Автор: Світлана Мащенко

Сумська область вже дванадцятий день мужньо протистоїть російським окупаційним військам. Сили ЗСУ, тероборони, прості місцеві мешканці щодня здобувають трофеї від окупанта.

Дивіться нижче в матеріалі свіжі здобутки від тероборони Сумської області.

"Сумщина. Чергові трофеї Територіальна оборона ЗС України", - підписані знімки в Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ".

Тероборона Сумської області показала нову &quot;колекцію&quot; трофеїв від окупанта (фото)Тероборона Сумської області показала нову &quot;колекцію&quot; трофеїв від окупанта (фото)Тероборона Сумської області показала нову &quot;колекцію&quot; трофеїв від окупанта (фото)

Фото: Сумська тероборона показала трофеї (t.me/operativnoZSU)

Нагадаємо, що за словами голови облдержадміністрації Сумської області Дмитра Живицького, 6 і 7 березня в місті та поблизу нього відбулися бойові зіткнення, є загиблі.

Раніше ми писали, що окупанти обікрали відділок поліції Харківської області. Звідти винесли обігрівачі, жорсткі диски і навіть канцелярію.

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