Тероборона Сумської області показала нову "колекцію" трофеїв від окупанта (фото)

Сумська область вже дванадцятий день мужньо протистоїть російським окупаційним військам. Сили ЗСУ, тероборони, прості місцеві мешканці щодня здобувають трофеї від окупанта.

Дивіться нижче в матеріалі свіжі здобутки від тероборони Сумської області.

Нагадаємо, що за словами голови облдержадміністрації Сумської області Дмитра Живицького, 6 і 7 березня в місті та поблизу нього відбулися бойові зіткнення, є загиблі.

Раніше ми писали, що окупанти обікрали відділок поліції Харківської області. Звідти винесли обігрівачі, жорсткі диски і навіть канцелярію.

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