Під Сумами відбулися бойові зіткнення, є загиблі, - ОДА
Сумська продовжує протистояти російському окупантові на дванадцятий день війни. 6 і 7 березня у місті та області відбулися бойові зіткнення. На жаль, є загиблі.
Про це розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.
Очільник області доповів про ситуацію станом на 16:00 7 березня.
6 березня у Сумах відбулися бойові зіткнення. Є загиблі. 7 березня зіткнення сталися під Сумами, також є загиблі.
Детальну інформацію Живицький пообіцяв повідомити згодом.
Крім того внаслідок бомбардування Лебедина 5 березня зруйнована електропідстанція, підприємство "Лебединський хлібзавод", АЗС.
"Вибиті вікна у будинках. В місті лише частково відновлено елетропостачання, в ряді населених пунктів Лебединської ОТГ воно відсутнє вже третю добу. У місті працюють аварійні бригади "Обленерго", - говориться в поідомленні.
Крім того у Краснопіллі відсутній мобільний зв'язок.
Про те, що відбувається в Сумах і області, ви можете дізнатися з нашого онлайн.
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