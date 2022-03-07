ru ua
Пн, 07 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Сумами відбулися бойові зіткнення, є загиблі, - ОДА

Новость на русском →
Понеділок 07 березня 2022 17:52
Під Сумами відбулися бойові зіткнення, є загиблі, - ОДА Фото: місто Суми під час війни (facebook.com/sumska/oda)
Автор: Світлана Мащенко

Сумська продовжує протистояти російському окупантові на дванадцятий день війни. 6 і 7 березня у місті та області відбулися бойові зіткнення. На жаль, є загиблі.

Про це розповів голова Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Очільник області доповів про ситуацію станом на 16:00 7 березня.

6 березня у Сумах відбулися бойові зіткнення. Є загиблі. 7 березня зіткнення сталися під Сумами, також є загиблі.

Детальну інформацію Живицький пообіцяв повідомити згодом.

Крім того внаслідок бомбардування Лебедина 5 березня зруйнована електропідстанція, підприємство "Лебединський хлібзавод", АЗС.

"Вибиті вікна у будинках. В місті лише частково відновлено елетропостачання, в ряді населених пунктів Лебединської ОТГ воно відсутнє вже третю добу. У місті працюють аварійні бригади "Обленерго", - говориться в поідомленні.

Крім того у Краснопіллі відсутній мобільний зв'язок.

Про те, що відбувається в Сумах і області, ви можете дізнатися з нашого онлайн.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Вторгнення Росії до України
NEWS
Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg
Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати