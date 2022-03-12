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Прикордонники з бійцями ЗСУ зупинили ворожу колону під Харковом

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Харківська область, Субота 12 березня 2022 23:21
Прикордонники з бійцями ЗСУ зупинили ворожу колону під Харковом Фото: прикордонники з бійцями ЗСУ зупинили ворожу колону під Харковом (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Артур Родивилов

Прикордонники з бійцями Збройних сил України зупинили ворожу колону в Харківській області. Підбитий ворожий "Тигр".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДПСУГ.

Протитанковий розрахунок прикордонників виявив рух ворожої колони в один населений пункт у Харківській області.

Щоб не допустити потрапляння ворожих сил у село, українські військовослужбовці влучним пострілом знищили броньований автомобіль "Тигр", який йшов у голові колони.

"У відповідь військові РФ почали накривати вогнем позицію прикордонників. Але відразу включилися наші побратими зі Збройних сил України, які змусили противника бігти", - йдеться в повідомленні.

Крім підбитого "Тигра", ворог має втрати в самохідній артилерії.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що завдяки протитанковим ракетним комплексам в бою за Київ ВСУ знищили шість російських танків. Також військові розбили БМП.

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