ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Тернопільській області з'ясовують обставини отруєння школярів

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 15:41
У Тернопільській області з'ясовують обставини отруєння школярів
Ілюстративне фото (stan.kz)

В 10 дітей, котрі відвідують сільський дитсадок та школу відмічаються розлади стану здоров’я

У Тернопільській області медики зафіксували спалах кишкової інфекції, постраждали 10 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Тернопільського обласного лабораторного центру.

Зазначається, що у ході епідрозслідування з’ясовано, що в 10 дітей, котрі відвідують сільський дитсадок та школу відмічаються розлади стану здоров’я.

"До Тернопільського обласного лабораторного центру надійшли термінові повідомлення про випадки гострої кишкової інфекції серед дітей села Новосілка, Заліщицького району", - йдеться у повідомленні.

Також не виключається, що ймовірними факторами, котрі викликали захворювання могли бути вода та харчові продукти.

Розслідування триває.

Нагадаємо, в Одеській області правоохоронці з'ясовують обставини отруєння учнів однієї із шкіл Суворовського району. Зазначається, що батьки школярів просять перевірити навчальний заклад, в якому нібито отруїлися діти. Зазначена подія поліцейські кваліфікували по 1 ч. ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь) Кримінального кодексу України.

Як повідомляло РБК-Україна, у львівському ресторані отруїлися п'ятеро людей під час святкування весілля. У поліцію 16 вересня надійшло повідомлення про п'яти осіб, госпіталізованих в одну з львівських лікарень з попереднім діагнозом "гостра кишкова інфекція".

У лікарні Вінницької області залишаються 22 дитини через отруєння У Рівненській області зафіксовано спалах гастроентероколіту
Новини України постраждалішкольникиотруєння
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся