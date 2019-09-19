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В Тернопольской области выясняют обстоятельства отравления школьников

Новости » Происшествия    19.09.2019 - 15:41
В Тернопольской области выясняют обстоятельства отравления школьников
Иллюстративное фото (stan.kz)

В 10 детей, посещающих сельский детсад и школу отмечаются расстройства состояния здоровья

В Тернопольской области медики зафиксировали вспышку кишечной инфекции, пострадали 10 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Тернопольского областного лабораторного центра.

Сообщается, что в ходе эпидрасследования установлено, что 10 детей, посещающих сельский детсад и школу наблюдаются расстройства состояния здоровья.

"К Тернопольскому областному лабораторному центру поступили срочные сообщения о случаях острой кишечной инфекции среди детей села Новоселка, Залещицкого района", - говорится в сообщении.

Также не исключается, что вероятными факторами, которые вызвали заболевания могли быть вода и пищевые продукты.

Расследование продолжается.

Напомним, в Одесской области правоохранители выясняют обстоятельства отравля учеников одной из школ Суворовского района. Сообщается, что родители школьников просят проверить учебное заведение, в котором якобы отравились дети. Это событие полицейские квалифицировали по 1 ч. ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщало РБК-Украина, во львовском ресторане отравились пятеро людей во время празднования свадьбы. В полицию 16 сентября поступило сообщение о пяти человек, госпитализированных в одну из львовских больниц с предварительным диагнозом "острая кишечная инфекция".

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