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Російські війська вдарили ракетою по Житомирській області

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Новоград-Волинський, Четвер 09 червня 2022 10:27
Російські війська вдарили ракетою по Житомирській області Фото: російські війська вдарили ракетою по Житомирській області (nationalinterest.org)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська вночі 9 червня завдали ракетного удару по Новоград-Волинському (Житомирська область). Внаслідок чого пошкоджена багатоповерхівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Житомирської ОВА Віталія Бунечка в Telegram.

"Близько першої години ночі 9 червня російською ракетою була пошкоджена багатоповерхова будівля у Новоград-Волинському. Наразі інформації про загиблих та постраждалих немає. На місці події працюють правоохоронці", - паписав Бунечко.

Раніше стало відомо що, Росія готується до чергових ракетних ударів по Україні. У рамках підготовки до них РФ завдала ударів радянськими ракетами Х-22 на сході та півдні країни.

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