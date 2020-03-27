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У Рівненській області заблокували село через спалах COVID-19

Новини » Коронавірус     27.03.2020 - 12:40
У Рівненській області заблокували село через спалах COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Кілька жителів села Тинне Сарненського району захворіли

Через спалах коронавірусу в Рівненській області заблокували село Тинне Сарненського району, у кількох мешканців якого підтвердили зараження. Про це Facebook повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

За його словами, на ранок 27 березня підтверджено дев'ять випадків коронавірусу, один з яких летальний. Всі хворі - жителі села Тинне Сарненського району. Пацієнти ізольовані, їх стан стабільний.

"Ще вчора після отримання даних швидких тестів на виїздах з села встановлено пости патрульної поліції та працівників ДСНС. До з'ясування обставин - заборонено залишати село. Рух габаритного транспорту запущено в обхід села", - зазначив Коваль.

На даний момент встановлюються контактні особи заражених, до Сарненської центральної районної лікарні направили додаткові тести, захисні костюми і маски.

У Рівненській області заблокували село через спалах COVID-19

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Рівненській області зафіксовано 9 випадків коронавірусу.

Відзначимо, сьогодні на брифінгу мер Києва Віталій Кличко заявив, що рішення про закриття столиці на в'їзд і виїзд буде прийматися, виходячи з ситуації з коронавірусом.

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