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У Тернопільській області можуть ввести особливий режим через антитерористичні навчання

Автор: Андрій Василюк

В Тернопільській області 28 квітня СБУ і Нацполіція проводитимуть антитерористичні командно-штабні навчання, які відбуватимуться у кількох локаціях обласного центру та його околицях. Мешканців регіону попередили про можливе запровадження "особливого режиму", який може включати обмеження або заборону руху авто і пішоходів, перевірку документів, що посвідчують особу, та огляд автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Тернопільської області.

Зазначається, що мета заходів - удосконалення міжвідомчої взаємодії з протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.

Відпрацювання навчальних завдань передбачає залучення озброєних правоохоронців.

"Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо", - йдеться в повідомленні.

Управління СБУ в Тернопільській області та працівники поліції закликали мешканців регіону із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців. "Усі дії відбуватимуться в межах чинного законодавства з неухильним дотриманням прав і свобод громадян", - запевнили в поліції.

Також правоохоронці попросили жителів області інформувати правоохоронців за номерами телефону довіри СБУ (0352) 52-90-00 та (067) 352-31-00 у наступних випадках:

  • прибуття чи перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
  • появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу важливих об’єктів;
  • виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження;
  • отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проведе масштабні багатоетапні антитерористичні навчання в більшості областей України. У зв'язку з цим у деяких районах можуть вводитися обмеження.

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