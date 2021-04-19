У більшості областей України пройдуть антитерористичні навчання: можливий особливий режим
Служба безпеки України проведе масштабні багатоетапні антитерористичні навчання в більшості областей України. У зв'язку з цим у деяких районах можуть вводитися обмеження.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
У навчаннях братимуть участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, прикордонної служби, Національної гвардії, Збройних Сил України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.
"Під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій по захисту стратегічно важливих об'єктів і кордонів держави. Метою проведення заходів є вдосконалення міжвідомчої взаємодії щодо протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам", - повідомили в СБУ.
Під час навчань в окремих районах може тимчасово вводитися особливий режим, обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, а також огляд автомобілів.
"СБУ звертається до громадян України з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - додали в спецслужбі.
Також в СБУ просять громадян інформувати правоохоронців телефоном довіри 0800501482 у разі:
- прибуття або перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
- появи підозрілих транспортних засобів або безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об'єктів;
- виявлення підозрілих предметів або засобів ураження;
- отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій.
Раніше РБК-Україна писало, що в Донецькій області військовослужбовці Держприкордонслужби провели навчання.
Зазначимо, навчання українських спецслужб проходять на тлі стягування Росією своїх військ до українських кордонів.