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У більшості областей України пройдуть антитерористичні навчання: можливий особливий режим

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 квітня 2021 13:27
У більшості областей України пройдуть антитерористичні навчання: можливий особливий режим Фото: масштабні навчання пройдуть у більшості областей (ssu.gov.ua)
Автор: Ігор Литвиненко

Служба безпеки України проведе масштабні багатоетапні антитерористичні навчання в більшості областей України. У зв'язку з цим у деяких районах можуть вводитися обмеження.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У навчаннях братимуть участь регіональні підрозділи СБУ, Національної поліції, прикордонної служби, Національної гвардії, Збройних Сил України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

"Під час тренувань посилена увага приділяється відпрацюванню дій по захисту стратегічно важливих об'єктів і кордонів держави. Метою проведення заходів є вдосконалення міжвідомчої взаємодії щодо протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам", - повідомили в СБУ.

Під час навчань в окремих районах може тимчасово вводитися особливий режим, обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, а також огляд автомобілів.

"СБУ звертається до громадян України з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців", - додали в спецслужбі.

Також в СБУ просять громадян інформувати правоохоронців телефоном довіри 0800501482 у разі:

  • прибуття або перебування підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об'єктів, будівель органів державної влади, об'єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
  • появи підозрілих транспортних засобів або безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об'єктів;
  • виявлення підозрілих предметів або засобів ураження;
  • отримання інформації про наміри здійснення терористичної і диверсійної діяльності або інших протиправних дій.

Раніше РБК-Україна писало, що в Донецькій області військовослужбовці Держприкордонслужби провели навчання.

Зазначимо, навчання українських спецслужб проходять на тлі стягування Росією своїх військ до українських кордонів.

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