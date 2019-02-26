У Тернопільській обл. зареєстровано 60 повідомлень про порушення виборчого законодавства

Зокрема, надходили звернення про можливий підкуп виборців

В Тернопольской области полиция зарегистрировала 60 сообщений о нарушениях законодательства на выборах президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области.

Как сообщается, по состоянию на 26 февраля на территории области зарегистрировано 60 заявлений, связанных с избирательной кампанией.

"По результатам проверки полицейские составили 20 административных протоколов и открыли одно уголовное производство. Большая часть сообщений - это нарушение относительно размещения предвыборной агитации, а именно ненадлежащего указания выходных данных и реквизитов на билбордах. По некоторым из них суд уже вынес решение и привлек виновных лиц к ответственности. Другая часть сообщений - ненадлежащее расположения агитационных палаток", - говорится в сообщении.

Также поступали в полицию сообщения о возможном подкупе избирателей. В ходе проверок информация не подтвердилась. Незнакомка звонила людям и предлагала денежное вознаграждение за голос.

"Проверив мобильный номер, нам удалось установить, что за малый промежуток времени с этого номера было осуществлено около 9 тысяч телефонных звонков по всей Украине с подобным предложением", - добавили в ведомстве.

Напомним, в Ивано-Франковской области полиция зарегистрировали 43 сообщения о нарушениях законодательства на выборах президента Украины и открыла уголовное производство.

В Винницкой области сотрудники Национальной полиции зафиксировали 79 сообщений относительно нарушений избирательного законодательства.