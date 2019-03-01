У Тернопільській обл. зареєстрували 65 повідомлень про порушення виборчого процесу

За результатами перевірки поліцейські склали 26 адміністративних протоколів

В Тернопольской области с начала предвыборной агитации в территориальные подразделения Нацполиции поступило 65 сообщений, связанных с нарушением требований к выборам президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции.

По результатам проверки полицейские составили 26 административных протоколов и начато одно уголовное производство.

"Большая часть обращений касались нарушений порядка изготовления или распространения печатных материалов предвыборной агитации, отсутствия на них сведений об учреждении, которое осуществило их печать, тираже, информации о лицах, ответственных за выпуск. Полицейские зарегистрировали 35 таких сообщений. Также среди нарушений: размещение агитматериалов в запрещенных местах, повреждение билбордов", - говорится в сообщении.

Поступали в обращение полицейских о возможном подкупе избирателей, сбор персональных данных и выдачу денежных средств за это. В большинстве случаев информация не подтверждалась. По одному из таких сообщений следователи начали уголовное производство по статье 160 УК - подкуп избирателя, участника референдума.

"Правоохранители составили и направили в суд 26 административных протоколов. Из них 24 - по статье 212-13 Куоап и 2 - по статье 212-14 Куоап", - добавили в ведомстве.

Напомним, с начала предвыборной кампании в полиции Кировоградской области поступило 84 сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства во время выборов-2019.

В Украине за сутки, 27 февраля, полиция открыла четыре уголовных производства, пов'связанных с избирательным процессом.