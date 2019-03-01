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Британська армія завершила очищення Солсбері від "Новачка"

Новини » Суспільство    01.03.2019 - 13:31
Британська армія завершила очищення Солсбері від "Новачка"
Ілюстративне фото (twitter.comWPLGLocal10)

Всього в місті було виявлено 12 місць, заражених нервово-паралітичним агентом

Армія Великобританії завершила очищення міста Солсбері від хімічної речовини "Новачок", використаної при замаху на Олександра і Юлію Скрипалів. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що майже рік роботу над дезактивацією Солсбері проводили від 600 до 800 військовослужбовців військ від хімічної, біологічної і радіологічної захисту. Всього в місті було виявлено 12 місць, заражених нервово-паралітичним агентом. Зокрема, отруйна речовина була знайдена в будинку сержанта-детектива Ніка Бейлі, який проводив обшук у будинку Скрипаля.

"Новачок" - це, ймовірно, один з найбільш небезпечних хімічних речовин, відомих на сьогоднішній день. Достатньо лише невеликої її кількості, при цьому він дуже швидко поширюється", - зазначив генерал-лейтенант Тайрон Эрч.

Нагадаємо, третій російський офіцер ГРУ, який знаходився в Британії в момент отруєння Сергія і Юлії Скрипалів "Новачком" у березні 2018 року, прибув до Болгарії за кілька днів до отруєння підприємця Еміліана Гебрева в 2015 році.

Поліція Британії опублікувала нові відеозаписи, що пов'язані з отруєнням колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля і його дочки в британському Солсбері.

Раніше в розслідуванні Bellingcat було встановлено особу "Руслана Боширова", одного з двох співробітників ГРУ, обвинувачених в отруєнні Скрипалів. Як відзначає видання, в пошуку допоміг сайт військового училища, що опублікував список своїх випускників, які стали "Героями Росії". Серед них був Анатолій Чепіга. Виписка з системи "Російський паспорт" 2014 року підтвердила цю гіпотезу.

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Новини України Російська ФедераціяВеликобританияотруєнняСергій Скрипаль
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