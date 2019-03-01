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У Тернопільській обл. зареєстрували 65 повідомлень про порушення виборчого процесу

Новини » Вибори 2019    01.03.2019 - 21:01
У Тернопільській обл. зареєстрували 65 повідомлень про порушення виборчого процесу
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

За результатами перевірки поліцейські склали 26 адміністративних протоколів

У Тернопільській області від початку передвиборчої агітації до територіальних підрозділів Нацполіції надійшло 65 повідомлень, пов’язаних із порушенням вимог до виборів президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції.

За результатами перевірки поліцейські склали 26 адміністративних протоколів та розпочали одне кримінальне провадження.

"Більша частина звернень стосувалися порушень порядку виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації, відсутності на них відомостей про установу, що здійснила їх друк, тиражу, інформації про осіб, відповідальних за випуск. Поліцейські зареєстрували 35 таких повідомлень. Також серед порушень: розміщення агітматеріалів у заборонених місцях, пошкодження білбордів", - йдеться у повідомленні.

Надходили до поліцейських звернення про можливий підкуп виборців, збір персональних даних та видачу коштів за це. У більшості випадків інформація не підтверджувалася. За одним із таких повідомлень слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 160 ККУ - підкуп виборця, учасника референдуму.

"Правоохоронці склали та скерували до суду 26 адміністративних протоколів. З них 24 -  за статтею 212-13 КУпАП та 2 - за статтею 212-14 КУпАП", - додали у відомстві.

Нагадаємо, із початку передвиборної кампанії до поліції Кіровоградської області надійшло 84 повідомлення про можливі порушення виборчого законодавства під час виборів-2019.

В Україні за добу, 27 лютого, поліція відкрила чотири кримінальних провадження, пов'язаних з виборчим процесом.

У Кіровоградській обл. зареєстровано 84 повідомлень про порушення виборчого законодавства
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