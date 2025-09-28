RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Тернополе водитель сбил двух военных во время проверки документов

Фото: водитель отказался показать документы и травмировал военных (zoda/gov.ua)
Автор: Савченко Юлія

В Тернополе мужчина отказался предоставить для проверки военные документы. Он закрылся в авто, а затем сбил двух военнослужащих

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Тернопольской области.

В субботу, 27 сентября, около 19:30 в Тернопольское районное управление полиции поступило сообщение о наезде на военных на ул. Иванны Блажкевич.

Работники ТЦК осуществляли отработку и хотели проверить у водителя Daewoo Lanos военно-учетные документы. Мужчина отказался их показать, закрылся в машине, а затем внезапно начал движение. В результате двое военнослужащих получили травмы.

Реакция военных

Один из военных применил устройство для отстрела резиновых пуль и выстрелил в колесо автомобиля. Выстрел не нанес вреда людям.

Пострадавших военных доставили в больницу. Полицейские выясняют все детали инцидента, проверяют записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

Инциденты с ТЦК

Группа неизвестных лиц совершила нападение на Калушский районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. В результате нападения трое военнообязанных, находившихся на территории, сбежали.

Ранее мы писали, что на Волыни вспыхнул конфликт между гражданами и работниками территориального центра комплектования. В результате инцидента возникла драка, у работников ТЦК отобрали пистолет, а одному из них сломали руку.

Также в Виннице произошел инцидент с попыткой "штурма" ТЦК. Сообщалось, что работники ТЦК и СП доставили на местный стадион "Локомотив" около 100 мужчин для проведения мобилизационных мероприятий.

Кроме того, в Луцке толпа атаковала и повредила служебное транспортное средство группы оповещения в составе военнослужащих ТЦК и СП и представителей полиции.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПТернопольТЦК