В Тернополе водитель сбил двух военных во время проверки документов

В субботу, 27 сентября, около 19:30 в Тернопольское районное управление полиции поступило сообщение о наезде на военных на ул. Иванны Блажкевич.

Работники ТЦК осуществляли отработку и хотели проверить у водителя Daewoo Lanos военно-учетные документы. Мужчина отказался их показать, закрылся в машине, а затем внезапно начал движение. В результате двое военнослужащих получили травмы.

Реакция военных

Один из военных применил устройство для отстрела резиновых пуль и выстрелил в колесо автомобиля. Выстрел не нанес вреда людям.

Пострадавших военных доставили в больницу. Полицейские выясняют все детали инцидента, проверяют записи с камер видеонаблюдения и опрашивают очевидцев.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.