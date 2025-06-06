RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Тернополе вдвое возросло количество пострадавших в результате ночной атаки

Иллюстративное фото: в Тернополе вдвое возросло количество пострадавших в результате ночной атаки (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Сергей Пышкин

В Тернополе количество пострадавших в результате ночного террористического обстрела со стороны российских оккупантов возросло до десяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Тернопольской областной военной администрации (ОВА) Вячеслава Негоды.

"Возросло количество пострадавших из-за ночной атаки врага", - пишет глава ОГА.

По словам Негоды, по состоянию на сейчас известно о 10 пострадавших, среди которых:

  • пятеро работников Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС);
  • шесть человек были госпитализированы.

 

Массированная атака на Украину 6 июня

В ночь на 6 июня Российская Федерация (РФ) нанесла очередной массированный удар по Украине, используя ракеты и дроны. В столице страны обломки вражеских объектов падали в нескольких районах. В Киеве повреждены многоэтажки, объекты инфраструктуры, линия метрополитена и автозаправочная станция. На 6:30 утра было известно о гибели четырех человек и по меньшей мере 20 пострадавших.

Серьезному обстрелу подвергся и Тернополь. В городе зафиксировали попадания в инфраструктурные и промышленные объекты. Это одна из самых интенсивных атак на город за время полномасштабной войны.

Под ударами оказался также Луцк. Известно о пяти раненых.

Больше о последствиях ночной атаки - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТернопольВойна в Украине