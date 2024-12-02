В Тернополе на фоне атаки дронов РФ был слышен взрыв

"В Тернополе был слышен звук взрыва, сообщили наши корреспонденты", - говорится в сообщении в 01:24.

В то же время, некоторые Telegram-каналы пишут о том, что в городе загорелась одна из квартир после сбития российского дрона. Официальной информации о последствиях пока не было.

Отметим, что прямо сейчас враг продолжает атаковать ряд регионов Украины ударными БпЛА.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:32 сигнал воздушной тревоги продолжается в Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях. Кроме того, темно-красным цветом, согласно карте, обозначены Луганская область и оккупированный Крым. Однако это происходит уже в течение многих месяцев.