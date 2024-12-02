У Тернополі на тлі атаки дронів РФ було чути вибух

Нагадаємо, що в ніч на 1 грудня Росія випустила по Україні 78 дронів. Сили ППО працювали в шести областях і станом на 9 ранку збили 32 ворожі БпЛА. Ще 45 безпілотників було локаційно втрачено, а один продовжував перебувати в повітрі.

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