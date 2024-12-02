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У Тернополі на тлі атаки дронів РФ було чути вибух

Фото: люди в укритті (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 2 грудня у Тернополі було чути звук вибуху. В області продовжується тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".

"У Тернополі було чутно звук вибуху, повідомили наші кореспонденти", - йдеться у повідомленні о 01:24.

Водночас деякі Telegram-канали пишуть про те, що у місті загорілася одна з квартир після збиття російського дрону. Офіційної інформації щодо наслідків поки не було.

Зазначимо, що прямо зараз ворог продовжує атакувати низку регіонів України ударними БпЛА.

 

Де оголосили тривогу

Станом на 01:32 сигнал повітряної тривоги продовжується у Тернопільській, Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Крім того, темно-червоним кольором, згідно з картою, позначено Луганську область та окупований Крим. Однак це відбувається вже протягом багатьох місяців.

Нагадаємо, що в ніч на 1 грудня Росія випустила по Україні 78 дронів. Сили ППО працювали в шести областях і станом на 9 ранку збили 32 ворожі БпЛА. Ще 45 безпілотників було локаційно втрачено, а один продовжував перебувати в повітрі.

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