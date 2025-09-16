В Тернополе школьники с 13 сентября будут учиться каждую субботу: почему изменили график

По ее словам, ученики должны отработать семь суббот за полноценную рабочую неделю. Это позволит увеличить продолжительность зимних каникул - вместо 27 декабря они начнутся 18 декабря.

График отработки суббот:

13 сентября - за пятницу, 19 декабря;

20 сентября - за понедельник, 22 декабря;

27 сентября - за вторник, 23 декабря;

4 октября - за четверг, 18 декабря;

11 октября - за среду, 24 декабря;

18 октября - за четверг, 25 декабря;

25 октября - за пятницу, 26 декабря.

По словам Похиляк, такое изменение графика поможет школам подготовиться к непредсказуемым зимним обстоятельствам и обеспечить полноценное обучение детей.