В Тернополе школьники с 13 сентября будут учиться каждую субботу: почему изменили график

В Тернополе с 13 сентября ученики всех школ будут учиться каждую субботу. Такое решение приняли в управлении образования городского совета из-за возможных блэкаутов зимой и повышения заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий для ZAXID.NET руководительницы управления образования Ольга Похиляк.
По ее словам, ученики должны отработать семь суббот за полноценную рабочую неделю. Это позволит увеличить продолжительность зимних каникул - вместо 27 декабря они начнутся 18 декабря.
График отработки суббот:
По словам Похиляк, такое изменение графика поможет школам подготовиться к непредсказуемым зимним обстоятельствам и обеспечить полноценное обучение детей.
