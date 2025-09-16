RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Тернополе школьники с 13 сентября будут учиться каждую субботу: почему изменили график

Фото: В Тернополе школьники будут учиться в субботу (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Тернополе с 13 сентября ученики всех школ будут учиться каждую субботу. Такое решение приняли в управлении образования городского совета из-за возможных блэкаутов зимой и повышения заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий для ZAXID.NET руководительницы управления образования Ольга Похиляк.

По ее словам, ученики должны отработать семь суббот за полноценную рабочую неделю. Это позволит увеличить продолжительность зимних каникул - вместо 27 декабря они начнутся 18 декабря.

График отработки суббот:

  • 13 сентября - за пятницу, 19 декабря;
  • 20 сентября - за понедельник, 22 декабря;
  • 27 сентября - за вторник, 23 декабря;
  • 4 октября - за четверг, 18 декабря;
  • 11 октября - за среду, 24 декабря;
  • 18 октября - за четверг, 25 декабря;
  • 25 октября - за пятницу, 26 декабря.

По словам Похиляк, такое изменение графика поможет школам подготовиться к непредсказуемым зимним обстоятельствам и обеспечить полноценное обучение детей.

Ранее РБК-Украина рассказывало о продолжительности 2025-2026 учебного года в украинских школах, ориентировочных датах осенних, зимних, весенних и летних каникул. Отметим, окончательные сроки обучения и отдыха определяет педагогический совет каждой школы с учетом учебной нагрузки, ситуации с безопасностью и состояния учеников.

Также мы писали о санитарных правилах для украинских школьников в 2025-2026 учебном году. Минздрав определяет продолжительность уроков, перерывов, домашних заданий, использование гаджетов и компьютеров, а также отдельные нормы для дистанционного обучения, чтобы сохранить здоровье детей.

ТернопольШкола