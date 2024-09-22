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В Черниговской области ввели графики аварийных отключений: в чем причина

Черниговская область , Воскресенье 22 сентября 2024 19:34
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В Черниговской области ввели графики аварийных отключений: в чем причина Фото: Черниговская область частично перешла на графики отключентий света (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

В Черниговской области вечером 22 сентября ввели аварийные отключения света. Причина - угроза перегрузки сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Черниговоблэнерго".

Сообщается, что поступила команда регионального диспетчерского центра Центрального региона НЭК "Укрэнерго" ввести график аварийных отключений, чтобы не допустить перегрузки в сети 110 кВ.

Применены ограничения на 15 МВт. Свет отключают потребителям в районе Бахмача, Нежина и Прилук.

"Отключаются с 1 до 7 очереди включительно", - добавили в облэнерго.

Отметим, согласно прогнозу "Укрэнерго", завтра, 23 сентября, меры по ограничению потребления не планируются. При этом украинцев призывают экономить электроэнергию в вечерние часы и не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.

Какова ситуация в энергетике

На сегодня энергосистему Украины пытаются максимально подготовить к зиме. Но ситуация такова, что холодный период в любом случае не удастся пройти без графиков отключений света.

Подробнее об этом читайте в материале "Ходим по краю. Свет по графикам может вернуться в любой момент: почему и что будет зимой".

Опрошенные РБК-Украина эксперты отмечают, что регулярные графики вернутся ближе к зиме. Но не факт, что сразу с началом отопительного сезона. Ожидается, что это будет зависеть от среднесуточной температуры воздуха. Как только она опустится ниже нуля, графики будут постепенно возвращаться: сначала одна очередь, а позже, когда похолодает еще больше, две очереди и так далее.

В целом графики прогнозируются с середины-конца ноября. Однако только при условии, что не будет новых массированных российских атак по энергетике.

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Черниговская область Графики отключения света
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