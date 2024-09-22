В Тернополе прогремел взрыв, часть города без света: что произошло
В Тернополе вечером 22 сентября слышали громкий звук, похожий на взрыв. После него часть города осталась без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный сайт "20 хвилин".
Сообщается, что звук взрыва слышали жители микрорайона Дружба. Пользователи соцсетей также пишут, что исчез свет.
Как отметили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), возникла проблема с трансформатором.
"В 21:01 поступило сообщение о взрыве на ул. Лукьяновича, 8… По прибытии установлено, что взрыв произошел на трансформаторной подстанции 110 кВт. Происходит горение части трансформатора", - отметили в ГСЧС.
В результате инцидента без света остаются жители на улицах Чорновила и Франко. Ожидается, что в течение часа подачу электроэнергии восстановят.
Напомним, сегодня вечером ввели аварийные отключения света в Черниговской области. Причина - угроза перегрузки сетей. В результате задействованы графики в районе Бахмача, Нежина и Прилук.
Согласно прогнозу "Укрэнерго", завтра, 23 сентября, меры по ограничению потребления не планируются. При этом украинцев призывают экономить электроэнергию в вечерние часы и не включать одновременно несколько мощных электроприборов с 16:00 до 22:00.
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