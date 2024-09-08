В Тернополе пьяный мужчина с отсрочкой "штурмовал" ТЦК, потому что хотел мобилизоваться
В Тернополе нетрезвый мужчина, имея отсрочку, устроил конфликт в ТЦК и СП. Он хотел, чтобы его мобилизовали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тернопольский ТЦК и СП.
"7 сентября, около 20:00, гражданин, пользующийся отсрочкой от мобилизации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы Украины своим личным агрессивным способом, вопреки установленному законом порядку", - говорится в сообщении.
Он, по данным военных, находясь вместе с другими гражданами на территории режимного помещения - ТЦК и СП, устроил конфликт и пытался попасть внутрь здания.
"Гражданин, применяя физическую силу, разбил стеклопакет входной двери помещения, как следствие получил колото-режущие раны на руке от разбитого стекла. Военнослужащими территориального центра была оказана первичная медицинская помощь, вызваны врачи и сотрудники полиции", - добавили в ТЦК.
Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования в отношении нарушителя.
Скандалы с участием ТЦК
Недавно в сети заявили, что якобы сотрудник ТЦК в Одессе "набросился" на женщину. В военкомате отрицают эту информацию.
Добавим, что в Харькове сотрудник ТЦК избил мужчину. По этому факту будет проведено служебное расследование.
Напомним, работникам ТЦК разрешили стрелять на поражение. Что об этом говорит юрист и насколько подобное законно - читайте в материале РБК-Украина.
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