Проведут расследование. В харьковском ТЦК подтвердили, что их сотрудник избил мужчину
В Харькове сотрудник территориального центра комплектования избил мужчину. По этому факту будет проведено служебное расследование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП в Facebook.
По данным ТЦК, инцидент произошел 6 сентября во время работы группы оповещения. Мужчины брутально отказались предоставлять свои документы для проверки, а один из них начал непристойно оскорблять военнослужащего.
Для того, чтобы урегулировать ситуацию, на место вызвали наряд полиции. Мужчин доставили в районный ТЦК и СП для уточнения персональных данных. Один из них оказался военнообязанным, он получил направление на прохождение ВВК.
"Командование Харьковского ОТЦК и СП и Салтовского РТЦК и СП осуждает поведение подчиненного военнослужащего, отреагировавшего на провокацию. Назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты организационные и дисциплинарные мероприятия", - отметили в ОТЦК.
На время расследования военнослужащий не участвует в работе групп оповещения. Также с сотрудниками ТЦК проводят дополнительные занятия, усилен контроль за соблюдением этических норм.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 6 сентября, в сети появилось видео, на котором можно заметить, как мужчину в Харькове избивает военнослужащий. Его называли сотрудником ТЦК.
На инцидент отреагировал уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он подчеркнул, что подобные случаи нуждаются в быстром расследовании.
К слову, вчера, 5 сентября, омбудсмен рассказал об обращении женщины, которая утверждала, что ее отец умер после избиения в ТЦК.
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