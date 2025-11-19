RU

В Тернополе объявили 4 дня траура по погибшим в результате российской атаки

Фото: Последствия удара по Тернополю 19 ноября (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Тернополе с 19 по 21 ноября объявлены Дни траура по погибшим в результате ночной атаки российских войск.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление Тернопольского городского совета.

Российские войска нанесли удар по промышленному объекту и двум жилым домам в массиве "Солнечный". В городе зафиксированы значительные разрушения, погибли по меньшей мере 25 человек.

В связи с трагедией на территории Тернопольской городской территориальной общины отменены все развлекательные мероприятия, а на государственных учреждениях приспущены флаги.

Городской совет выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим.

Во Львове также почтят погибших. По словам мэра Львова Андрея Садового, сегодня и завтра на Ратуше и административных зданиях города также приспущены государственные флаги.

Атака на Тернополь 19 ноября

Напомним, в ночь на среду, 19 ноября, российские войска нанесли комбинированный удар по Тернополю, применив дроны и ракеты. В городе прогремели серии взрывов, во время тревоги власти призвали людей оставаться в укрытиях и не публиковать фото с мест попаданий.

После атаки над городом поднялся густой дым, мониторы фиксировали значительные разрушения. В Тернополе повреждены несколько домов, в том числе две девятиэтажки: в одной произошел пожар, во второй - обвал с 3-го по 9-й этажи.

По состоянию на 18:00 известно о 25 погибших, среди которых трое детей. Около 80 человек получили ранения, в больницах находятся 47 человек. Из-под завалов дома удалось достать пострадавшего.

В ОВА также сообщили о шестикратном превышении содержания хлора в воздухе после удара в Тернополе. Жителей призывают не выходить из дома и плотно закрыть окна. Движение общественного транспорта на массиве "Солнечный" временно затруднено.

