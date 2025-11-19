В Тернополе объявили 4 дня траура по погибшим в результате российской атаки

Российские войска нанесли удар по промышленному объекту и двум жилым домам в массиве "Солнечный". В городе зафиксированы значительные разрушения, погибли по меньшей мере 25 человек.

В связи с трагедией на территории Тернопольской городской территориальной общины отменены все развлекательные мероприятия, а на государственных учреждениях приспущены флаги.

Городской совет выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим.

Во Львове также почтят погибших. По словам мэра Львова Андрея Садового, сегодня и завтра на Ратуше и административных зданиях города также приспущены государственные флаги.