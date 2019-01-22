Під Тернополем виявили вбитим бізнесмена

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За попередніми даними поліції, чоловік покінчив життя самогубством

Під Тернополем в селищі Велика Березовиця вчора, 21 січня 2019 року у підвалі будинку виявили вбитим місцевого бізнесмена. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.

За даними місцевих ЗМІ, мова йде про підприємця Богдана Тимчія.

Як повідомили у поліції, загиблого вчора ввечорі в підвальному приміщенні будинку виявила його громадянська дружина. Правоохоронці встановили, що вогнепальне поранення чоловік отримав у ліву скроневу частину голови, поруч з ним виявили карабін "Сайга-410К", зареєстрований на загиблого, а також кулю та гільзу.

Зазначається, що біля чоловіка була передсмертна записка, в якій він пояснює свій вчинок тим, що заплутався у житті, і просить нікого не звинувачувати у його смерті.

"Слідів проникнення в будинок чи будь-яких пошкоджень дверей та вікон оперативники не виявили. Відсутні на місці події і сліди боротьби. Правоохоронці даний факт внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 ККУ - умисне вбивство з додатковою кваліфікацією - самогубство", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 3 січня у Харкові знайшли вбитими двох іноземних студенток 20 та 22 років. Згодом поліція встановила, що до скоєння вбивства причетний громадянин Туреччини. Наразі суд Туреччини обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваному у вбивстві студенток.