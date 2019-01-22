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Под Тернополем обнаружили убитым бизнесмена

Новости » Происшествия    22.01.2019 - 13:49
Под Тернополем обнаружили убитым бизнесмена
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

По предварительным данным полиции, мужчина покончил жизнь самоубийством

Под Тернополем в поселке Большая Березовица вчера, 21 января 2019 года в  подвале дома обнаружили убитым местного бизнесмена. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Тернопольской области.

По данным местных СМИ, речь идет о предпринимателе Богдане Тымчие.

Как сообщили в полиции, погибшего вчера вечером в подвальном помещении дома обнаружила его гражданская жена. Правоохранители установили, что огнестрельное ранение мужчина получил в левую височную часть головы, рядом с ним обнаружили карабин "Сайга-410К", зарегистрированный на погибшего, а также пулю и гильзу.

Отмечается, что возле мужчины была предсмертная записка, в которой он объясняет свой поступок тем, что запутался в жизни, и просит никого не винить в его смерти.

"Следов проникновения в дом или каких-либо повреждений дверей и окон оперативники не обнаружили. Отсутствуют на месте происшествия и следы борьбы. Правоохранители данный факт внесли в единый реестр досудебных расследований по статье 115 часть 1 УК - умышленное убийство с дополнительной квалификацией - самоубийство", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что 3 января в Харькове нашли убитыми двух иностранных студенток 20 и 22 лет. Впоследствии полиция установила, что к совершению убийства причастен гражданин Турции. На данный момент суд Турции избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве студенток.

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