У Тернополі заборонили збиратися у групи більше двох осіб

У Тернополі посилили карантинні обмеження у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тернопільский штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.

Повідомляється, що таке рішення було ухвалено міським штабом з ліквідації надзвичайної ситуації у Тернополі.

"Забороняється перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках, скверах Тернопільської міської територіальної громади груп більше двох осіб, або в межах однієї сім’ї (за винятком роботи державних, правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування та ремонтних бригад)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, заборонили перебування на вулицях дітей до 14 років без супроводу дорослих. Діти віком від 14 до 18 років обов’язково мають повідомити про знаходження на вулиці батьків чи опікунів.

Також у Тернополі затвердили алгоритм поховань, обмеживши кількість людей під час заходу.

"Ритуальні обряди можна проводити на відкритих територіях та обмежити перебування до 10 осіб при умові дотримання карантинних заходів (відстань між людьми не менше 2 м, наявність засобів індивідуального захисту - маски, рукавиці)", - зазначили у штабі.

Нагадаємо, станом на ранок в Україні коронавірусом інфікувалися 549 громадян. 78 з них знаходяться у Тернопільській області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Тернополі в реанімаційному відділенні лікарні знаходиться 1,5-річна дитина, у якої підтвердили діагноз COVID-19.